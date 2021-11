Xi Jinping mette al bando il lusso, ma i cinesi lo adorano. E comprano italiano

In Cina, in concomitanza con il Black Friday, si prevede una colossale ondata di shopping. Il Partito comunista deve dire qualcosa di sinistra e prendersela con il mondo del luxury è il modo più facile. Intanto, tutto il settore cambia: ecco come

Nel giorno in cui il presidente cinese Xi Jinping dice di non vedere di buon occhio lo shopping sfrenato del “Singles’ day”, equivalente locale del Black Friday, la Fondazione Altagamma presenta a Milano il suo ventesimo Osservatorio annuale e il Consensus monitor sviluppato con i maggiori analisti mondiali, annuncia che i “personal luxury goods hanno già superato i livelli pre-crisi”, che le cose belle da comprare o da vivere sono in crescita del 14 per cento, che l’Ebitda del settore aumenterà del 22 per cento nel 2022 e che il futuro è roseo anche per la Cina, mercato “molto stabile”.