Non è e-commerce tutto quello che riluce dietro lo schermo del pc. Non lo è il lusso, per esempio, che dopo anni di diffidenza ha imparato a sfruttare le piattaforme più importanti per promuoversi e, almeno ufficialmente, mettersi in vendita, ma che continua a effettuare le transazioni più importanti al riparo dagli hacker, cioè di persona, e nei negozi, come peraltro dimostra il continuo aumento dei prezzi di affitto al metro quadro nelle principali vie dello shopping, da Rodeo Drive...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.