Da Gaza alle sale parto occidentali, Judith Butler vede fascisti dappertutto

Non proprio come la coetanea Madonna a Copacabana, ma quasi: il tour europeo di Judith Butler con il suo “Fascist Passions” è trionfale, la data di Bologna, città più butleriana d’Italia – organizzazione università Alma Mater Studiorum – è andato rapidamente sold out, la sala stracolma di ragazzi, tutto il queer locale in prima fila, qualche kefiah d’ordinanza. Come Madonna Judith fa ballare il mondo da un trentennio: professoressa a Berkeley, costruttivista radicale madre di ogni gender theory, è riconosciuta anche dai suoi detrattori come filosofa tra le più influenti del nostro tempo e a tutti gli effetti lo è. Se perfino il più piccolo amministratore locale oggi si ritrova a fare i conti con il concetto neo gnostico di identità di genere, anima intrappolata in un corpo-prigione – mentre Judith teneva la sua lezione a Bologna, in regione Lombardia era in corso un’infuocata assise sulla triptorelina e la transizione dei bambini –, se l’identità transgender si pone come paradigma della libertà umana, grande parte delle responsabilità è in capo a questa donna minuta con regolamentare giubbino butch di pelle nera che da ragazza fece partire il suo fuoco d’artificio con Gender Trouble (1990). “Durante la mia giovinezza negli Stati Uniti”, racconterà in “Fare e disfare il genere,“l’autodescrizione più efficace che di me riuscissi a dare era ‘lesbica da bar’ (bar dyke), una ragazza lesbica che trascorreva le sue giornate leggendo Hegel e le sue serate al bar gay, che occasionalmente diventava un bar drag (…) mi resi conto in fretta che alcuni di quegli ‘uomini’ potevano fare le donne molto meglio di quanto sarei riuscita a fare io, e anche di quanto abbia mai desiderato e desideri tuttora”. Platea bolognese in religioso silenzio, Butler legge dal suo iPad un testo che con poche modifiche ha già declamato anche alla London School of Economics e che richiama i contenuti del suo ultimo "Who’s afraid of gender?".

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE