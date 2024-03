La filosofa Judith Butler sul 7 ottobre: "Né terrorismo né antisemitismo, ma rivolta"

Chiedono “spazi sicuri” per gli 2SLGBTQQIA+, secondo l’acronimo coniato in Canada, ma non trovano terroristico né antisemita massacrare mille ebrei israeliani. Hamas lancia missili su Tel Aviv, una delle città più “gay friendly” del mondo, e i paladini dei diritti e della società liquida cantano “Free Palestine from the river to the sea”. Chissà in quale mare pensano si affacci, Tel Aviv. Judith Butler è la professoressa di Berkeley che ha cambiato il discorso sulla differenza e l’identità di genere. Fa il pieno di studenti e le sue idee sono state citate e attaccate anche dall’allora cardinale Joseph Ratzinger. Il sesso per Butler non è un fatto biologico, ma creato dalla parola. “Gender Trouble”, pubblicato nel 1990, ha reso Judith Butler una star. Ora Butler dice che l’attacco perpetrato da Hamas il 7 ottobre, che ha provocato più di mille morti e 200 ostaggi in Israele, è stato una “rivolta”.



