Sindaco della sua Tricarico, Rocco Scotellaro cantava la Lucania degli ultimi

Continua la vita nel gelo… / l’anima mia è in questo respiro / che mi riempie e mi vuota”. Così scrive, o meglio, scolpisce, Rocco Scotellaro. Lucano del ’23, e detto così sembra un vino, e del vino, Scotellaro, possiede la corposità e la persistenza del sapore, sul palato della memoria. “E sento che t’insorge la preghiera / tra le loro canzoni e le bestemmie”. Pietra preziosa della Basilicata e della letteratura, “perché lungo il perire dei tempi / l’alba è nuova, è nuova”. Quest’anno ricorre il suo centenario di nascita. “Al di là della collina / era il silenzio dell’acqua infossata”. Figure come Scotellaro andrebbero ricordate ogni giorno per il beneficio che portano al pensiero e alla riflessione in termini storici, sociali ed esistenziali, “occorre guardarsi indietro / a vedere il giorno / dove corre”.

