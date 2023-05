David Cronenberg espone le Veneri di cera alla Fondazione Prada

E se un giorno, in un futuro prossimo, riuscissimo a trasformare un’operazione chirurgica in una performance di body art in cui il bisturi porti alla luce l’interno del nostro corpo, senza provare dolore ma solo spasmi estatici? E se potessimo arrivare a un orgasmo tra le lamiere di un’automobile durante un incidente stradale? O farci impiantare una bioporta alla base della colonna vertebrale per collegarci a un videogioco esistenziale? Oppure, ancora, se riuscissimo a costruire un macchinario che smaterializzi la materia (una bistecca, per esempio) e che la spedisca a un altro macchinario ricevente che la ricomponga tale e quale, viva?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE