“Caccia allo Strega”: Una letteratura buona per gli adattamenti tv.

"Mai come nel secolo scorso – scriveva Pietro Citati nel 1959 – gli scrittori si lamentarono della sorte a cui erano costretti dai tempi: isolati e abbandonati, incapaci di stabilire rapporti con una società indifferente o nemica”. Senza dubbio, l’Ottocento, benché secolo del romanzo, è stato un periodo inclemente con chi praticava letteratura. Eppure, quanti in Italia nel secondo Novecento si fecero carico di un’eredità tanto importuna – per fare pochi nomi, Flaiano, Gadda, Landolfi, Manganelli, Ortese, Piovene – non potrebbero vantare una maggiore contiguità con la vita mondana. D’altro canto, secondo Giorgio Manganelli, quale che sia l’epoca, la letteratura deve sempre assicurarsi una ragionevole solitudine: un debito di vita sociale a proteggere i confini intangibili della libertà di scrittura e una veggenza mai troppo diluita nello spirito dei tempi. Certo, c’erano anche scrittori, come Moravia e Pasolini, che in modi assai diversi consumavano nozze ambigue col grande pubblico, ma la letteratura rimaneva un luogo in cui le parole del linguaggio quotidiano si rigeneravano per tornare poi tra la gente cariche di nuove tinte. Quella letteratura, d’altro canto, poco si preoccupava di rassicurare il lettore sulla solidità delle sue competenze cognitive e morali: il libro, fatte eccezioni non rare ma neppure troppo diffuse, rimaneva una macchina complicata, un ordigno pronto a esplodere per generare universi o quantomeno produrre spaesamento. Scrittrici e scrittori rimanevano in semi-clandestinità coatta, non tanto per naturale sfuggevolezza, quanto perché la loro opera non era fatta per raccontare l’ennesima storia che già tutti conoscono. La letteratura, quella buona, aveva a che fare col sacro e col misterico più che con gli happening della dolce vita.

