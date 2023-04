Libraccio, autogrill Italia. Squattrinati e Premi Strega, tutti con il trolley a vendere libri usati. Un viaggio

Hanno tutti un bisogno: vendere, vendere, vendere. La preghiera è sempre la stessa: “Lo prenda, per favore. Non l’ho mai letto. Lo giuro”. Si liberano di saggi, copie omaggio, romanzi, manuali, fiabe tristi, gialli scoloriti. Lo fanno squattrinati e Premi Strega, pensionati e liceali, tossici e preti, giornalisti e tassisti. Lo facciamo tutti. Si afferra un borsone, si chiude la lampo, e si guida fino al Libraccio, il nuovo “Autogrill Italia”, la catena di librerie che acquista testi usati. E’ il “compro oro” di chi non ha oro, la soffitta dei senza casa. C’è un’altra specie ancora che viene qui credendo di trovare la serenità. Sono i “confusi”. Si somigliano. In comune hanno almeno un doppione di Cesare Pavese sullo scaffale. Chi non ha mai avuto momenti del genere? Accade nei fine settimana. Si guardano le pareti umide. I piatti sporchi si accumulano. Molti, la decisione, l’hanno presa così: “Vendere Hegel e pure le Otto Montagne di Cognetti. Tanto hanno girato pure il film”. Oggi il vero viaggio che racconta l’Italia è la “Libraccio-Reggio Calabria”. E’ durato quattro giorni, fino a orario di chiusura. Il saldo finale, al casello (la cassa): c’è chi ha incassato 270 euro, chi sette euro, il prezzo di una pizza Margherita. Uno dei più famosi scrittori italiani, domenica pomeriggio, si è presentato con tre trolley (quelli da stiva) che esplodevano di carta. In aeroporto lo avrebbero perquisito e sequestrato ai controlli. Lo accompagnava la fidanzata. Insieme hanno “svaligiato” la cassaforte. Cinquecento euro in contanti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE