Il caso Beatrice Venezi: dimmi cosa pensi e ti dirò cosa non puoi fare

Al direttore - Una vecchia pazzotica canzone di un mattoide geniale come Alberto Fortis chiariva già decenni fa come andassero le cose, in fatti della vita e di incontri senza programmazione. Iniziava così: “E tu che una mattina mi hai svegliato / Il nome però non lo dico / Ti dico solamente che non ero nel mio letto / E neanche nella mia città”. Oggi lo arresterebbero, senza nemmeno stare a sentire il fantastico perculo vittimario delle strofe successive. Ahinoi.

Maurizio Crippa

