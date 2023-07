Un posto al sole per i garantisti. E un aiuto per dire “ridicoli” in russo

Al direttore - Un paio di mesi fa nella nostra fiction preferita, “Un posto al sole”, unica che resiste da oltre vent’anni alle “epurazioni” di Rai3, nonostante il Cencelli della tv di stato la faccia iniziare sempre più tardi, è andato in onda questo episodio. Il figlio di Franco Boschi è stato accusato di stupro dalla nipote di Marina Giordano. La vicenda è andata avanti per mesi, lui il mostro, lei l’offesa. Upas (come lo chiamiamo noi follower), grazie al genio di Giovanni Minoli, è sì una soap dalla parte dei buoni, e lascia sempre una morale e un insegnamento. Credo sia stata la prima sulla rete Rai ad avere storie omosex, dal primo giorno contro la mafia, e piena di donne coraggio, maschi noiosi, e bambini “green” ancor prima di Greta. Ma non è mai banale, convenzionale, patetica e melensa. Nella storia di Nunzio Boschi, lui, grande e bello, era innocente e lei, piccola e indifesa, si era inventata tutto. Solo grazie alla famiglia, che non ha ceduto al processo mediatico, è stata ristabilita verità e giustizia. Alla fine lei ha ritirato la denuncia e il ragazzo l’ha perdonata senza controquerela. La verità non è sempre in chi denuncia, e non è mai sempre e solo nella parte apparentemente più debole. La maggior parte delle volte è così, e le violenze contro le donne sono un fenomeno che va combattuto con le giuste misure. Che difficilmente passano per l’infamia preventiva giudiziaria, mediatica e sociale. Dopo Paul Haggis, regista fermato la scorsa estate a Ostuni con l’accusa di stupro e poi assolto, l’ultimo episodio famoso è quello accaduto in piena campagna elettorale a danno di Matteo Richetti. Ma “Un posto al sole” è anche l’unica fiction che non segue l’attualità, l’anticipa.

Annarita Digiorgio

