Il Pd non è coerente neppure con la propria agenda delle priorità

Al direttore - Sarebbe bello, caro Cerasa, se i ministri del governo Meloni, nei ritagli di tempo, ricordassero alcuni dati. Dati come questi. Dati che ci dicono che il tasso di ricoveri in terapia intensiva per i non vaccinati è pari a 2,7 ricoveri per 100 mila abitanti, dato che risulta tre volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (0,9 ricoveri per 100 mila abitanti). Dati che ci dicono che, come scritto dal Quotidiano sanità, l’efficacia del vaccino nel prevenire la diagnosi di infezione è pari al 42 per cento nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster e arriva all’82 per cento, sempre nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster, nel prevenire la malattia severa. Caro direttore, qualche ministro si ricorderà di farlo notare?

Marica Martini

