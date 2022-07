La tragedia del ghiacciaio e i limiti delle colpe scaricate  sull'uomo

Al direttore - La capacità tutta italiana di affidarsi a presunti pensatori d’oltre oceano anche quando visibilmente sconnessi dal buon senso sta portando a un diluvio di interviste a Jeffrey Sachs, consigliere del Papa per le questioni ambientali. E verrebbe voglia di aggiungere con tutto il rispetto per il Santo Padre: si vede. A dispetto del suo curriculum, è professore di Economia ad Harvard, è talmente accecato da un viscerale anti americanismo da sostenere idee quanto meno bislacche. In una recente intervista per esempio ha affermato di essere convinto che il Covid sia stato prodotto in un laboratorio biotech americano. “Non ho le prove – ha aggiunto – ma solo perché nessuno le ha cercate. Ma io ne sono convinto”. Evidentemente abbiamo sopravvalutato Davigo e la Procura di Trani. Poi con brevi cenni sul mondo passa alla situazione internazionale. La causa della guerra in Ucraina? La spinta a est di Stati Uniti e Nato senza la quale la guerra si sarebbe potuta evitare. Nemmeno una parola sulle responsabilità russe, le vittime ucraine e il diritto all’autodeterminazione delle nazioni. Infine la Cina rispetto alla quale gli Stati Uniti esagerano in una politica di confronto anziché di collaborazione per salvare il pianeta. Cioè la Cina è in perfetta buona fede e gli Stati Uniti no. Una cosa giusta il professore la dice a proposito di riscaldamento globale quando prende atto che tutte le politiche messe in atto fino a oggi non hanno prodotto risultati e che i limiti posti dell’Ipcc saranno inevitabilmente superati. Senza domandarsi come mai e soprattutto se non sia il caso di rivedere alcune ricette che evidentemente non producono risultati. La colpa è naturalmente della specie umana, destinata all’estinzione, e degli Stati Uniti che sono prigionieri delle lobby dei fossili. Le tre questioni sono molto più legate di quel che sembra e hanno un filo conduttore. Un’ideologia catastrofista e complottarda. Niente di nuovo per noi, ma non si capisce perché adesso importarla dagli Stati Uniti come se non bastassero gli esponenti nazionali.

Chicco Testa

