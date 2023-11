Alzare gli occhi al cielo e poi abbassarli per leggere questo libro: fuori le palle

Crescere in un mondo di uomini vuol dire vivere in una realtà dove quasi tutto quello che ci circonda è stato concepito per loro. Dalle automobili alle medicine, dall’architettura degli edifici pubblici alla grandezza degli schermi dei telefoni, agli orari dei trasporti: il mondo in cui viviamo è stato costruito seguendo criteri fintamente neutri e universali, che in realtà sono maschili.

Victoire Tuaillon, “Fuori le palle - Privilegi e trappole della mascolinità” (add editore, 286 pp.)



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE