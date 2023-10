Il diario di Annie Ernaux su una passione cruda, semplice e oscura: un uomo

Perdersi, di Annie Ernaux, è un diario. Il corpo è in gioco in un modo estremo e accompagna questa storia dall’inizio alla fine, nel delirio e nell’appagamento momentaneo e nei picchi acutissimi di infelicità

Venerdì 21 Niente, da martedì sera. Non sapere mai perché. Aspettare. Faccio dei lavori in giardino, con foga. Ancora qualche ora e sarà troppo tardi per avere un appuntamento stasera a Parigi. Non ho pianto una sola volta, da quando è iniziata questa storia. Stasera, forse, se non ci vedremo.

Annie Ernaux, “Perdersi”

(L’orma editore, 252 pp.)