L'ultimo libro di Annie Ernaux sull'amore con uno studente universitario

“Ma sapevo, guardando quella coppia matura, che se ero con un ragazzo di venticinque anni era per non trovarmi davanti, continuamente, il volto segnato di un uomo della mia età, quello del mio stesso invecchiamento"

La sua estrema gelosia – mi accusava di aver ricevuto un uomo perché nel mio bagno trovava la tavoletta sollevata – rendeva inutile dubitare della sua passione per me e assurda quella critica che, ne ero quasi certa, dovevano avergli mosso i suoi amici, come fai a uscire con una donna in menopausa?

Annie Ernaux, “Il ragazzo”

(L’orma editore, 60 pp.)