Tripoli ordina l'arresto del trafficante Bija, coinvolto nei negoziati con l'Italia

Mandato di arresto per trafficante migranti coinvolto in negoziati con Italia

Londra, 29 ott 08:40 - (Agenzia Nova) - Il Governo di accordo nazionale libico ha ordinato l'arresto di Abd al Rahman Milad, noto per essere uno dei più potenti e crudeli trafficanti di esseri umani. Lo riferisce il quotidiano britannico "The Guardian" sottolineando che, secondo il Consiglio di sicurezza dell'Onu, Milad è responsabile della morte in mare di decine di migranti. Il "Guardian" ricorda poi che recentemente è emerso come Milad abbia fatto parte della delegazione libica che nel maggio del 2017 partecipò a due incontri ufficiali, rispettivamente in Sicilia e a Roma, con l'allora ministro dell'Interno Marco Minniti, volti a coordinare le operazioni di controllo del flusso dei profughi nel Mediterraneo. Noto in Libia con il soprannome di "Bija", Milad fu presentato alle autorità italiane come "un comandante della Guardia costiera libica". Secondo quanto riferito dal "Guardian", Minniti si è difeso affermando che, all'epoca dei fatti, non era a conoscenza delle accuse rivolte a Milad.



Mattarella elogia contributo Draghi a unità Eurozona

Madrid, 29 ott - (Agenzia Nova) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha elogiato ieri, 28 ottobre, il contributo presidente uscente della Banca centrale europea (Bce), Mario Draghi, all'unità e alla stabilità dell'Eurozona. All'Eurotower di Francoforte sul Meno, nel suo discorso alla cerimonia di commiato di Draghi, il cui mandato termina il 31 ottobre, Mattarella ha ricordato i rischi a cui era soggetta l'Eurozona quando il presidente della Bce ricevette il testimone dal suo predecessore, Jean-Claude Trichet. "A quel tempo c'erano la possibilità e il rischio che l'Eurosistema si rompesse, un rischio che possiamo dire oggi non esistente", ha affermato Mattarella.



Comune di Milano chiede di rivedere piano per nuovo stadio San Siro

Madrid, 29 ott - (Agenzia Nova) - Dal Comune di Milano è arrivato ieri il primo “sì” condizionato al piano presentato da Inter e Milan per la costruzione del nuovo stadio di San Siro. Il consiglio comunale ha posto 16 condizione per procedere con il progetto, in particolare non accettando che l'attuale stadio Meazza venga abbattuto. Il comune ha quindi chiesto a Inter e Milan di rivedere il loro progetto per ridurre l'impatto ambientale, aumentare le aree verdi e ridurre al minimo i metri quadrati utilizzati. Il nuovo stadio poi dovrebbe ospitare anche le squadre di calcio femminili della città. Le due squadre milanesi ritengono che l'attuale stadio San Siro, che ospita le partite del Milan dal 1926 e dell'Inter dal 1947, non è più funzionale alle esigenze del calcio moderno e ha presentato alcuni progetti realizzati dal gruppo statunitense Popoulous e dal consorzio italoamericano Manica-Cmr Sportium.



Soccorsi 55 profughi nell'Egeo, erano diretti in Italia

Berlino, 29 ott - (Agenzia Nova) - Una motovedetta dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) ha sbarcato ieri, 28 ottobre, sull'isola greca di Coo 55 migranti illegali e due presunti scafisti. Come reso noto dalla Guardia costiera greca, erano a bordo di un barcone diretto dalla Turchia all'Italia che, trovandosi in difficoltà al largo di Astypalea, ha inviato un segnale di emergenza intercettato da un mercantile. La nave ha imbarcato i profughi e i presunti scafisti per poi consegnarli all'unità di Frontex, da cui sono stati trasportati a Coo.



Del Vecchio diventa secondo azionista di Mediobanca

Parigi, 29 ott - (Agenzia Nova) - L’imprenditore Leonardo Del Vecchio diventa il secondo azionista di Mediobanca portando la sua partecipazione del 7,52 per cento. Lo riferisce il quotidiano francese “Les Echos”, spiegando che il fondatore di Luxottica supera il manager francese Vincent Bolloré, che diventa il terzo azionista di piazzetta Cuccia passando dal 7,85 al 6,73 per cento. Unicredit resta stabile all’8,81 per cento. Secondo alcune indiscrezioni, Del Vecchio è intenzionato a chiedere alla Banca Centrale Europea l’autorizzazione per superare il 10 per cento del capitale e arrivare fino al 20 per cento di Mediobanca. Nel terzo trimestre dell’anno la banca ha registrato un utile netto in aumento de 10 per cento, a 271 milioni di euro, mentre i ricavi sono saliti al 7 per cento, arrivando a 684 milioni.



