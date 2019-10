Roma. “Il decreto rimpatri è mera propaganda. Non serve a nulla, anzi è in linea con la politica degli annunci degli ultimi mesi”. La tocca piano il prefetto Mario Morcone, direttore del Consiglio italiano per i rifugiati, già capo gabinetto del ministro dell’Interno Marco Minniti. Gli facciamo notare che il decreto in questione porta in calce le firme del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, del Guardasigilli Alfonso Bonafede e della titolare del Viminale Luciana Lamorgese, pure lei prefetto, dunque...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.