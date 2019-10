Si accende il dibattito sull'estensione del voto ai sedicenni

Di Maio, accelerare i rimpatri

Vienna, 1 ott - (Agenzia Nova) - L'Italia intende accelerare i rimpatri dei migranti che non hanno diritto alla protezione internazionale. È quanto affermato dal ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, con particolare riferimento ai profughi provenienti dalla Tunisia. Come riferito dall'emittente radiofonica austriaca “Orf”, secondo Di Maio, “la maggior parte dei migranti che giunge in Italia proviene dalla Tunisia”. Tuttavia, i tunisini “non hanno alcun diritto di risiedere nel paese poiché non sono rifugiati, ma migranti economici”. Pertanto, il titolare della Farnesina ha annunciato di voler negoziare “nuovi accordi sul rimpatrio” tra Italia e Tunisia. Di Maio, che è anche capo politico del Movimento 5 Stelle (M5S), ha difeso la nuova politica del governo in materia di immigrazione, evidenziando come “il 75 per cento dei migranti che raggiungono l'Italia sia ora ripartito tra gli altri Stati membri dell'Ue”. In questo modo, il paese “può respirare” e per tale motivo viene consentito alle navi con a bordo i migranti di entrare nei porti italiani, ha proseguito Di Maio. Tuttavia, come nota “Orf”, i profughi giunti in Italia a bordo delle navi che svolgono attività di salvataggio nel Mediterraneo “non sono ancora stati redistribuiti” tra i paesi dell'Ue.