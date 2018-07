L’Italia recupera il patto fra Gheddafi e Berlusconi per frenare l’immigrazione

- A sette anni dalla caduta di Muammar Gheddafi, a cui hanno contribuito l’Italia e altre otto potenze internazionali attraverso la Nato, il governo di Giuseppe Conte e Matteo Salvini, sostenuto dalla Onu a Tripoli, ha recuperato un contestato patto per frenare i flussi migratori. Lo rende noto “La Vanguardia”, ricordando che l’accordo in questione, o “trattato di amicizia”, era stato sottoscritto dal dittatore libico e dall’allora premier Silvio Berlusconi e prevedeva, fra le altre cose, che il tiranno ricevesse 5 miliardi di euro per frenare i flussi africani diretti in Europa. Per Gheddafi, porsi come barriera naturale all’immigrazione rappresentava l’occasione perfetta per cercare di essere reintegrato nella comunità internazionale mentre al governo italiano faceva comodo dal momento che l’arrivo massiccio di clandestini era una delle principali preoccupazioni europee. “Non conosciamo i dettagli, ma il patto firmato a Tripoli lo scorso 7 luglio è lo stesso che firmarono Gheddafi e Berlusconi e che venne sospeso dopo la rivoluzione”: ha detto a “Efe” Essam al Gaiti, ex corrispondente libico in Tunisia. “Lo spirito e i termini del patto sono gli stessi così come lo è il tono: pagare per rilegare il problema in Libia”, ha spiegato al Gaiti. Il documento è stato siglato dal ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi e dal leader del governo sostenuto dalle Nazioni Unite, Fayez al Serraj.