Tricolori in fiamme e jihad: l'ira del libico Haftar contro l'Italia

L'ascesa dei partiti populisti in Italia alimenta il movimento anti-vaccini

- Il ristretto ma virulento movimento anti-vaccini in Italia si è rafforzato con l'ascesa al governo dei partiti populisti: lo riporta il quotidiano laborista britannico "The Guardian", in un reportage il cui la sua corrispondente da Roma Angela Giuffrida prende le mosse dalla vicenda del campione di pallavolo Ivan Zaytsev, che aveva postato con orgoglio la foto di lui stesso e di sua figlia dopo ched la bambina era stata vaccinata, solo per essere sommerso da una caterva di insulti e di improperi. Dopo quel fatto, su cui peraltro sta indagando la Polizia postale italiana, la neo ministra della Sanità, Giulia Grillo del Movimento 5 stelle (M5s) ha annunciato che i genitori non saranno più obbligati a presentare un certificato di vaccinazione per iscrivere i propri figli a scuola o all'asilo: in precedenza quell'obbligo era stato introdotto dalla precedente ministra della Sanità, Beatrice Lorenzin, del centrosinistra per contrastare l'aumento dei casi di morbillo nel paese, il cui tasso di contagio è il più alto in Europa secondo solo a quello della Romania; recentemente, ricorda il "Guardian", dopo un inusuale aumento dei casi di morbillo in Gran Bretagna l'associazione dei medici ha messo avviso i viaggiatori ed i turisti da e verso paesi con una scarsa copertura vaccinale, citando fra questi proprio l'Italia. Il reportage di Angela Giuffrida prosegue spiegando che in passato il M5s si era decisamente schierato al fianco del movimento anti-vaccini, anche se successivamente ha di molto annacquato questa posizione; e che anche l'altro partito partner dell'attuale governo populista, la Lega di estrema destra guidata da Matteo Salvini, sulla questione è quantomeno ambigua. Il fatto è, sostiene l'articolo del "Guardian" citando le parole del professore Giovanni Orsina dell'Università Luiss di Roma, che la bassa copertura vaccinale in Italia deriva principalmente dalla sfiducia del pubblico nei confronti della classe politica e della classe degli esperti: "Così se un dottore dice 'devi vaccinare tuo figlio', non è visto come il consiglio di una persona competente ma quello di una che si intasca i soldi delle multinazionali farmaceutiche che vendono i vaccini", spiega Orsina.