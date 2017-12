Le prossime elezioni italiane secondo i giornali stranieri

Il Parlamento italiano sciolto in vista di nuove elezioni

- Il presidente italiano Sergio Mattarella ieri giovedì 28 dicembre ha sciolto il Parlamento spianando la strada alle prossime elezioni politiche: così il quotidiano britannico "The Financial Times" titola la notizia che definisce "un importante test politico per l'Unione europea" a causa della crescente forza nel paese dei partiti populisti di opposizione. La campagna elettorale si delinea come una corsa a tre che nei sondaggi vede in testa il Movimento 5 stelle (M5s) anti-establishment e poi il Partito democratico (Pd) di centrosinistra attualmente al governo, che è scivolato al secondo posto nelle preferenze, mentre il risorto centro-destra è ancora guidato dall'ex premier Silvio Berlusconi in coalizione con il partito anti-euro della Lega nord. I tre contendenti potrebbero ottenere tra un quarto e un terzo dei voti: chiunque sarà il vincitore dunque dovrà faticare per formare un governo, situazione che potrebbe far sprofondare il paese in un prolungato periodo di incertezza. "Il peggior risultato in termini di governabilità e di stabilità purtroppo è anche il più probabile", ha spiegato al "Financial Times" l'analista Wolfango Piccoli dello studio londinese Teneo Intelligence. "Ciò significa che dopo il voto l'Italia entrerà in una difficile fase politica caratterizzata da ricorrenti richieste di nuove elezioni, un debole esecutivo e scarse prospettive di riforme". E tuttavia, nota il quotidiano londinese, nella conferenza stampa tenutasi ieri a Roma il presidente del Consiglio italiano Paolo Gentiloni si è mostrato ottimista: dopo aver rivendicato il merito di aver portato la legislatura a una "conclusione ordinata", ha affermato che "l'Italia è tornata in carreggiata" dopo la peggiore crisi economica del dopoguerra. Il suo governo resterà in carica fino all'apertura delle urne il 4 marzo prossimo.