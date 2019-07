Lettera d'amore a Elettra Lamborghini

Gentile Elettra Lamborghini, vi scrivo questa bella lettera d'amore solo oggi. Ieri non potevo essendo in gita a Ravenna. La città mi è piaciuta così tanto quando ci sono andato in prima media che ci vado in pratica tutti i giorni. Tranne oggi, dovendo scrivere una lettera d'amore: mi chiamo Gianluca e ho quarant'anni ma sono molto più maturo dell'età che ho. Vivo dentro un vagone letto abbandonato presso lo scalo ferroviario a 1 km da dove abitate. Se andate sul balcone potreste vedermi. Sto lavando i capi di abbigliamento di un mio collega. Tu dirai: “Ma fai quel lavoro all'aperto?”. Certo amore non avendo soldi nemmeno per fare la spesa, figurati se spendo per lavare quei 5 stracci che ho. Oggi vado a comprare un'auto usata. Più di 100 euro non posso spendere. Infatti chi le vende mi ha mandato via. Tanto anche se la trovavo avevo vergogna a venirti a prendere con un'auto simile. Mi serviva per andare a caricare il miele che ci serve per avere il giusto apporto calorico. Ci sono diversi agricoltori qui in zona. Di notte non sono presenti. Elettra, amore, potresti comprarmi un'auto da spendere poco (500 euro) per caricare sia il miele che altri prodotti che andiamo a raccogliere di notte (frutta e verdura 95 per cento) Fammi sapere tramite il sito del Foglio. Ciao! Baci.