“Triste e bellissima Sicilia, dove si vede quando finisce la civiltà”

"Anche nel profondo inverno, la Sicilia può essere un luogo seducente” scrive Sean Tnomas dello Spectator. “Dalle silenziose, nascoste e lucidate piazze di marmo dell'intricata e incantevole Ortigia, alle prelibatezze fuori stagione del Loto Bianco di taormina ‘così bella da far male" (Ernest Hemingway), quest'isola benedetta ha per ovvie ragioni attirato per migliaia di anni. Ci sono pochi luoghi in Europa che sono allo stesso tempo belli ed esilarantemente orgogliosi come i grandi templi greci di Agrigento, splendenti e dorati sotto il sole di gennaio, disposti con casuale grandiosità sulle loro colline nel sud dell'isola. Ma c’è un’oscurità che attanaglia la Sicilia, che dice che tutta quella gloria è nel passato, e ora c’è solo il declino: e, peggio ancora, la Sicilia è semplicemente il punto di riferimento. Ciò che ha afflitto la Sicilia sta per affliggere l’intero mondo occidentale. Il declino siciliano è il nostro declino. Il nostro futuro. Un’industria fallita, decisamente tardo sovietica nella sua decadenza. Sconfitta dalla Cina, sconfitta da tutto il mondo, ora marcisce per lo più al vento salato. I gabbiani sembrano divertirsi.

