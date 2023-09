“Tre storie e dieci poesie”. A cento anni dall'esordio di Hemingway scrittore

Fu Sherwood Anderson a dare il consiglio più importante a un giovane aspirante scrittore di Oak Park, sobborgo di Chicago, nei primi anni Venti: “Vai a vivere a Parigi”. E così il ventiduenne Ernest Hemingway, con la prima moglie al seguito, senza pensarci due volte si trasferì nella capitale francese, lui che inizialmente voleva andare in Italia. Dopo un po’ di tempo passato all’Hotel Jacob la coppia trovò un appartamentino al 74 di rue Cardinal Lemoine, a due passi dalla piccola Place de la Contrescarpe. Parigi era molto economica per gli americani, visto il cambio con il dollaro, e poi lì c’erano tutti, tutti quelli che avrebbero lasciato un segno sul modernismo: Gertrude Stein, James Joyce, Ezra Pound. Ogni tanto passava anche T. S. Eliot. C’erano Picasso, Mirò e tutto quello star system che ha raccontato Woody Allen in Midnight in Paris. Con le lettere di raccomandazione di Anderson, Hemingway entrò in questi salotti della Rive Gauche e iniziò a pubblicare sulle riviste degli expat, mentre scriveva articoli per il Toronto Star.

