A Mosca si dice addio al mitico Centro Sakharov

L’ultimo trasloco prima della fine del mondo. Nel piccolo appartamento moscovita che ospitava il “Museo Sakharov” dal 1996, gli scaffali si svuotano e gli scatoloni si accumulano. Consacrato al dissidente e premio Nobel per la pace 1975, lo spazio chiude le sue porte. Appartiene al comune di Mosca e quest’ultimo ha ordinato al Centro Sakharov, la struttura che gestisce il museo, di liberare gli uffici prima del 24 febbraio. Impegnata a salvare il salvabile, Natalia Tyurina non vuole vedere malizia nella scelta di quella data, primo anniversario dell’“operazione militare speciale” in Ucraina. Secondo la vicedirettrice del centro, la città non fa altro che applicare “con zelo” la nuova legge sugli “agenti stranieri”, adottata nella sua nuova versione nel dicembre 2022. Quest’ultima vieta alle strutture statali di apportare il minimo aiuto agli “agenti stranieri”, etichetta affibbiata al Cento Sakharov dal 2014. Oltre agli artefatti che raccontano la vita del fisico (1921-1989), padre della bomba H sovietica prima di diventare uno dei più importanti dissidenti del suo tempo, il museo ospita dei preziosi archivi. “Sistemando tutti questi scatoloni, sono colpito dal numero di lettere che Sakharov riceveva, di sostegno o di richiesta d’aiuto”, nota Andrei Bakhmin, responsabile degli archivi. “Si trovano anche dei cimeli straordinari, come questo documento del Kgb recuperato negli anni Novanta dalla vedova di Sakharov, Elena Bonner. E’ l’ordine dato agli agenti di mettere sotto intercettazione il suo appartamento nel 1970, quando Sakharov ha cominciato a criticare il potere sovietico”. In tutta fretta, la piccola squadra si sforza di concludere il lavoro di digitalizzazione degli archivi lanciato alcuni anni fa e sposta i cartoni in un appartamento vicino polveroso, occupato dai coniugi Sakharov al ritorno dal loro esilio forzato a Gorki (Nizhny Novgorod), nel 1986.

