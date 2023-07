 “Il più grande conflitto in Europa si rivela una guerra kunderiana”

"Negli Stati Uniti, una delle principali reazioni alla morte di Milan Kundera è stata quella di rendergli un omaggio rispettoso, ma leggermente altezzoso, trattandolo con condiscendenza come un uomo del passato” scrive Paul Berman. “Questo comportamento si spiega col fatto che l’anti comunismo della guerra fredda risale a molto tempo fa e sono apparsi problemi più recenti, oltre che nuovi codici morali, in particolare in America, che hanno relegato a un’epoca desueta la rappresentazione delle donne e della sessualità che si trova nelle opere di Kundera. Il suo stile filosofico cerebrale, inoltre, non raccoglie l’unanimità. Tuttavia, non capisco veramente questa reazione alla sua scomparsa. A mio avviso, è evidente che Kundera sia un uomo della nostra epoca, e anche un visionario. Ogni giorno, le notizie provenienti dall’Ucraina lo confermano – anche se bisogna ricordare la sua visione del mondo per rendersene conto. Il suo tema centrale è sempre stato il conflitto tra la vita e la menzogna. Lo trattava con una certa dose d’ironia, perché l’ironia possiede questa qualità stranamente tragica di resistere alla menzogna. Integrandovi anche il sesso che, per la sua intensità in alcune opere, assume una dimensione vicina alla ribellione. Attraverso i suoi personaggi che si muovono a Praga alla ricerca di avventure erotiche, rendendo il loro godimento credibile, poteva mostrare che l’autorità non era credibile. La sua visione che opponeva la vita alla menzogna si prestava anche a un’interpretazione geopolitica. L’idea che predominava durante la guerra fredda era che, in seno all’Europa, le nazioni del blocco dell’est condividevano “un’anima slava”, che le distingueva dall’occidente e conferiva a questo blocco una coerenza culturale e una certa legittimità. Ma nel 1983, al culmine della guerra fredda

