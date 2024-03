Un meraviglioso spreco d'amore: storia di una fissazione invisibile

Cosa si nascondeva dietro quelle figure modeste e fondamentali, solidali ma a volte fonte di rimproveri e minacce – cui non credevamo nemmeno per un momento beninteso – che hanno popolato le nostre vite di bambini e ragazzi fra i banchi di scuola? I bidelli intendo, anche se oggi bisogna chiamarli più cortesemente, ma molto meno poeticamente, “collaboratori scolastici”. Che vita avevano quando tornavano a casa, coltivavano amori, allevavano figli che ci somigliavano magari? Non credo che ce lo chiedessimo. Elemosinavamo la loro indulgenza, pagavamo sottobanco una merenda più gustosa di quella che ci eravamo portati da casa, discutevamo con loro di partite di calcio o di canzonette, ci lamentavamo dei professori. Ma chi fossero al di fuori delle nostre mattinate interminabili non ci riguardava minimamente. Marco Lodoli che, come professore, è tornato a frequentarli anche dopo l’università, deve aver avuto molte occasioni per approfondire o fantasticare sulle loro personalità sfuggenti. E se la scuola era già entrata nei suoi libri, nel nuovo romanzo, Tanto poco, edito da Einaudi, fa proprio di una bidella la protagonista assoluta, così assoluta che ne è l’io-narrante. “Io ero stata assunta l’anno prima, collaboratrice scolastica, cioè bidella…”.



