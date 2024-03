Tornare a casa solo dopo che una figlia parte: un mix tra pace e tormento

Il merlo sopra il ramo, il passaporto in mano, la vita che cambia in un istante. Nel rincasare dopo averla accompagnata in aeroporto mi dico: non servi più a molto, ciccia

Sono tornata a casa mentre mia figlia partiva per Amsterdam con le sue amiche. Anzi, io sono tornata a casa perché mia figlia era già partita per Amsterdam con le sue amiche, ho calcolato perfettamente l’incrocio del mio treno con il suo volo, sono partita quando ho avuto la certezza che fosse partita anche lei e le ho risparmiato lo spettacolo pietoso della madre nervosissima che ogni tre secondi le dice: perderai l’aereo, non è possibile così, cos’hai messo in valigia, non è possibile così, hai il documento, non è possibile così, hai i soldi, non è possibile così, dove sono le tue amiche, non è possibile così.