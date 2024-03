Tante case diverse e tanti pezzi di vita, ma un unico grande amore. Un libro

Ogni famiglia è un circo dove i protagonisti come i figuranti cercano di rispettare o di avere a loro modo un ruolo ben preciso tra gli alti e i bassi della vita, numeri più o meno sensazionali e memorabili, liti e riappacificazioni, nuovi arrivi e (s)comparse – persino addii – segreti e bugie, sussurri e grida, vittime e carnefici, amore e odio che, a ben vedere, è una forma (malata) d’amore. Quella vissuta da Federica De Paolis – dialoghista cinematografica e scrittrice – con sua madre (il padre andò via di casa quando era piccola), è stata “una giungla emotiva” e complicata in cui muoversi, adattarsi, sopravvivere, accettare e accettarsi aggrappandosi a luci di diverso colore e intensità. Ce la racconta nel suo nuovo romanzo appena uscito per Feltrinelli, Da parte di madre, un libro autobiografico e per lei sicuramente terapeutico visto che ha impiegato venti anni per scriverlo – spiega nelle ultime pagine – la sua personale, soggettiva e toccante ricostruzione di un pezzo di vita tra assenze continue e desiderio, euforia e negazioni, ma anche e soprattutto una forma d’amore nei confronti di quella madre non certo semplice (ma quale genitore lo è?) che lei figlia ha avuto bisogno di tempo per capire.



