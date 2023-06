Cari Molly e Ralph. L'epica del passaggio, finalmente qui

Il più crudo, bruciante e per questo consono romanzo sul passaggio dall’infanzia all’adolescenza se ne stava in disparte, in attesa di traduzione dal 1947. Un classico sotterraneo e di concentrata e clamorosa potenza, la storia del decenne Ralph Fawcett e della sorellina Molly, due anni meno del fratello e che ricerca come un gattino malato per inalare il suo odore di serge e bretelle di cuoio: "Il puma" dell’americana Premio Pulitzer (per i racconti) Jean Stafford (Adelphi, traduzione di Monica Pareschi). Quanto si pena, bloccati tra il bisogno di crescere e quello di restare bambini; come si manifesta il disprezzo per l’adulto che si è costretti a diventare; fino a che punto la difesa del primordiale universo a due può essere un ostacolo alla crescita e cosa succede al desiderio, quando fuoriesce da sé e, non trovando dove posarsi, va a sbattere contro la prima cosa che capita.

