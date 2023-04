Il fratello che non c'è più. “Ancora oggi, se parlo della sua morte, balbetto”

Non sono nato figlio unico. Un pomeriggio tardi, mio fratello è uscito e non è più tornato. Era il 14 ottobre del 1997. Io sono rimasto da solo in casa, guardavo Mamma ho perso l’aereo e dopo qualche ora ho ricevuto una telefonata dai vigili del fuoco. Pronunciavano parole che non riuscivo a trattenere: il suo nome, Nino, e poi, un’assurda storia secondo cui era finito in mare. Avevo tredici anni e non sapevo cosa dire, non sapevo nemmeno che già da ore i miei genitori perlustravano la spiaggia del mio paese per cercarlo in mezzo alle onde altissime di quella sera. Ricordo che per i tre giorni in cui è rimasto disperso in mare non abbiamo mangiato mai. Dicevano che più i giorni passavano, più il corpo avrebbe preso il largo. Il corpo, dicevano. Il suo nome, nessuno lo pronunciava più. Perché i vivi si chiamano, i morti diventano corpi.

