La guerra degli yogurt. La fine del mondo è nelle piccole cose

Mi sembra assurdo che lui reagisca così perché gli ho mangiato lo yogurt”. Così come? “Eh, ha detto che non porterà mai più fuori il cane al posto mio, poi mi ha detto: chi ti credi di essere? E allora io gli ho detto: ma che problemi hai? E allora lui mi ha detto: non ci vengo in pizzeria con te. E allora io gli ho detto: bravo stai a casa che nessuno ti vuole. Però non è giusto che tu lo giustifichi perché è più piccolo e perché ti dice mammina”. Sono partita qualche giorno fa, tornerò tra qualche giorno. Mi sono persa la fine della scuola, che avrebbe dovuto essere una festa in cui abbracciarsi anche tra nemici acerrimi, e mi sono persa anche questo grave episodio di furto di uno yogurt, da me colpevolmente sottovalutato, che ha mandato in frantumi l’equilibrio di tutta la casa. Io non mangio gli yogurt perché mi annoio, quindi non ho dato importanza alla rapina, non ho pensato che avrebbe costituito una crisi famigliare così grossa.

