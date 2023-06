Prima la fine della scuola era uno sgomento, oggi è un sollievo un po' amaro

Finalmente, ho detto piano, tra me e me. Finalmente che cosa, ha gridato mio figlio dall’altra stanza: quando lo chiamo per apparecchiare o per dirgli ma che voto hai preso, ma sei pazzo, ha i timpani inservibili, non sente niente, se urlo sente ancora meno, ma per tutto il resto delle cose della nostra vita domestica ha ventisette orecchie sensibilissime. Una volta ho detto, in bagno, parlando con il gatto: certo tu fai una vita meravigliosa, vuoi fare a cambio con me per un po’? Mio figlio mi ha preso in giro per mesi, io ho negato di averlo mai detto, ma mi ricordo benissimo l’espressione del mio gatto acciambellato nel bidet: mi fissava con sovrano compatimento. Finalmente che cosa, ha ripetuto lui, che non molla mai pur non essendo secchione come Barbra Streisand. Finalmente niente, finalmente che c’è il sole e oggi è festa, andiamo al mare, stiamo mezz’ora e poi torniamo indietro. Ha sogghignato perché non mi crede. Sa benissimo che cosa penso questa volta, sa anche che non posso ammetterlo davanti a lui. Finalmente è finita la scuola. Finalmente nessuna professoressa mi chiamerà da numero sconosciuto sgridandomi perché la settimana scorsa non le ho risposto, sempre da numero sconosciuto. Finalmente non dovrò dire: mi scusi tanto, è tutta colpa mia, vengo domattina alle 7:50, ma certo, sarà un piacere.

