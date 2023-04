Non male il liceo del made in Italy proposto da Meloni

Ci sono due cose nelle riforme “made in Italy” su cui non si sbaglia (quasi) mai: uno, le ha già fatte Renzi; due, non hanno funzionato. Caso di scuola è appunto la fantomatica, ma già famigerata (le matte risate per il “marchio anglista così poco rampelliano”), creazione del “liceo del made in Italy”. Chi ha un po’ di memoria ricorda la Buona scuola; per chi non l’ha c’è il puntuale memo del sindacato dei dirigenti scolastici, che ha spiegato che “esiste già, è uno degli 11 indirizzi dell’istruzione professionale istituiti dalla legge 107/2015”.

