Lezioni dal Vinitaly per Meloni: per proteggere il made in Italy tocca combattere il sovranismo

Immigrazione, mercato, Europa. A Verona la premier scopre che il suo governo, per tutelare davvero il made in Italy, deve combattere alcune sgrammaticature della destra ben più gravi delle parole di La Russa

Ha detto ieri Giorgia Meloni al Vinitaly di Verona – poco dopo aver tirato le orecchie al presidente del Senato Ignazio La Russa per via delle fesserie dette su via Rasella (“sgrammaticature istituzionali”) – che il vino, per l’Italia, “non è solo un fatto economico ma è anche un fatto culturale, è un pezzo fondamentale della nostra identità ed è interesse del governo sostenere questo mondo”. Le parole della presidente del Consiglio potrebbero essere liquidate con un’alzata di spalle e infilate rapidamente nella cartellina delle dichiarazioni ovvie, scontate e banali.