Ora Meloni è favorevole anche al Ceta

Fino a qualche anno fa, Giorgia Meloni si scagliava contro i trattati di libero scambio che l’Unione europea aveva siglato con i paesi occidentali alleati. L’obiettivo principale era il Ceta (Comprehensive economic and trade agreement) con il Canada, contro cui Meloni – insieme a sinistra e Verdi, Lega e M5s passando per la Cgil – si opponeva strenuamente. “Il Ceta, trattato di libero scambio Ue-Canada, è una porcata contro i bisogni dei popoli. FdI si batterà in Italia contro la ratifica”, tuonava la premier. Se la prendeva con i traditori dell’interesse nazionale, come Forza Italia, che invece era favorevole: “Il Ceta danneggerà pesantemente il Made in Italy agroalimentare e le nostre produzioni di qualità ed è l’ennesima marchetta della Ue alle grandi multinazionali. Chi vota la ratifica di una schifezza che massacra il Made in Italy non può essere alleato di FdI”, insisteva.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE