Dopo il Mes, tocca al Ceta. Meloni chiamata a rimangiarsi un'altra dose di sovranismo

Siccome il sovranismo di Fratelli d’Italia s’invera nella subalternità al diritto tedesco, per cui prima la Germania decide se approvare oppure no i trattati internazionali, e poi Palazzo Chigi patriotticamente s’adegua, forse, la giornata di oggi va segnata in rosso, nel calendario tricolore di Giorgia Meloni: perché è il giorno in cui il Bundesrat ratifica in via definitiva il Ceta, il trattato di libero scambio tra l’Ue e il Canada. Si spera allora che anche la premier, ansiosa d’altronde di “varare politiche di friendshoring”, provveda a breve. Rimangiandosi, anche qui, anni di scalcagnata propaganda.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE