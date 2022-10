I limiti del friendshoring secondo Giorgia Meloni

La premier in pectore attacca Bruxelles per non essersi occupata di questioni strategiche e invoca accordi economici con "i paesi alleati" per fermare le autocrazie. Ma FdI in Europa si è battuta strenuamente contro il Ttip con gli Usa, il Ceta con il Canada e l'Epa con il Giappone, mentre chiedeva di togliere le sanzioni alla Russia

Domenica Giorgia Meloni è intervenuta da remoto al raduno del partito della destra spagnola Vox. E lo ha fatto, da vincitrice delle elezioni, in una veste molto più moderata e istituzionale rispetto alla performance urlata dello scorso giugno, quando si era recata in Andalusia per sostenere la campagna elettorale regionale degli alleati. Nel suo intervento, a differenza del manifesto ideologico-identitario dell’altra volta (“Sì alla famiglia naturale, no alla lobby Lgbt; sì alla identità sessuale, no alla ideologia di genere; sì alla cultura della vita, no a quella della morte”, etc.), stavolta la leader di FdI ha fatto un discorso più articolato, presentando una sorta di manifesto europeo all’insegna di un protezionismo sussidiario.