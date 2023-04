Il vino cambia il mondo. Idee foglianti per accompagnare il Vinitaly 2023

Non so se il vino può cambiare il mondo ma so che il mondo può cambiare il vino. Perché il mondo è più forte del vino. Il vino però anticipa dei fenomeni: il fenomeno dell’indifferenziazione, del gender fluid, non è nato con Alessandro Michele (ve lo ricordate?) e le sfilate di Gucci (ve le ricordate?) in cui veniva meno la differenza uomo-donna. Io vidi nascere il disastroso fenomeno (disastroso anche ai fini demografici, direi) non guardando le sfilate ma guardando gli spritz: li bevevano maschi e femmine indifferentemente. Lo spritz è un bere dolce o quantomeno dolciastro. Questo è un momento di crisi del vino dolce, che non attira più perché viene considerato il vino della nonna, un vino gozzaniano, ma ugualmente si beve vino dolce, o se non dolce dolciastro: purché non sia dichiarato tale. O per l’appunto spritz, che secco proprio non è. Ognuno ha i suoi recettori: al contrario di quello che percepisce una mia amica io il Negroni lo percepisco dolce e perciò quando me lo faccio fare al posto del Martini chiedo il Punt e Mes, ossia un vermut un poco più amaro. Altrimenti nel tumbler mi ritrovo il bitter che non è davvero amaro, il Martini che è davvero dolcissimo...

