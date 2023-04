Berchet, addio. Invettiva di una ex liceale contro lo sciocco elitismo scolastico

Ogni volta che passo in via della Commenda 26 Milano, e cioè davanti alla mia vecchia scuola, il liceo ginnasio classico statale Giovanni Berchet, mi viene una strana sensazione di oppressione e pericolo che oggi qualcuno chiamerebbe PTSD. Ogni volta prendo il telefono, faccio una story su Instagram e dico sul Berchet qualcosa di sgradevole: l’ultima volta, affacciandomi nell’atrio, ho detto che pareva un manicomio. Come vedete il liceo classico non mi ha insegnato strumenti di contestazione particolarmente efficaci. Tutte quelle manifestazioni a cui ho partecipato per saltare qualche ora di greco, i cortei in cui i capetti andavano a far vedere il culo al vicino Gonzaga, erano solo una posa: tutti avevano già assimilato dal Berchet che l’unico valore era non contestare NIENTE. Assorbire tutto, sopportare tutto, domandarsi poco, ma soprattutto contestare niente. Come al militare. Al Berchet dicevano che dovevamo diventare intellettuali. Molti ci hanno creduto. Che tipo di intellettuali saranno usciti da quella formazione che insegnava di essere intrinsecamente migliori degli altri, solo per il fatto di essere lì? Un assurdo elitismo, neanche fossimo a Eton, solo che noi eravamo lì non perché proprietari di titoli nobiliari ma perché magari qualche mamma aveva avuto velleità letterarie. Un mio compagno dal cognome importante voleva fare matematica all’università, avrebbe voluto fare lo scientifico, ma il padre glielo aveva impedito.

