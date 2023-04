Zero privacy. Sei in famiglia, trenta metri quadrati di casa popolare

Mio padre ha messo incinta mia madre quando lei aveva tredici anni e se l’è portata a casa di mia nonna. È nato mio fratello. L’ha di nuovo messa incinta non appena finita la quarantena e poi se n’è andato e non abbiamo più avuto sue notizie. Dicono che ha già un’altra famiglia; non ne ho idea, amico. Per me la mia mammina è padre e madre. Sono orgogliosamente figlia di una donna combattiva. Lei ha sempre lavorato.(…) Si è ammazzata per dare da mangiare a me e ai miei fratellini. Si è spaccata la schiena per noi. Grazie al punteggio dell’Infonavita ha comprato la casa in cui viviamo. Le è costata 40 mila pesos ed è… com’è che dicono? Una specie di casa popolare.

