Gli spinaci, il bene collettivo e il nuovo oltraggio: almond mom

Quando mia figlia si siede a tavola per cena e dice che non ha fame, io so che è perché ha fatto merenda mezz’ora prima. Lei ovviamente nega, ma io trovo i resti di formaggio, biscotti, burro di arachidi spalmati in giro, perché è importante non dirmi la verità ma è ancora più importante non pulire mai niente. Tra la fatica di lavare una tazza dove ha intinto i biscotti nel latte e la necessità di trovare una scusa per saltare la cena, lei sceglie comunque di non sbarazzarsi delle prove. Quindi io so che non può avere fame se ho appena trovato un coltello pieno di Nutella e se il pane è sparito, al suo posto c’è una montagna di briciole, ma le chiedo lo stesso: perché non mangi? Perché non mi va, risponde lei. Ma hai mangiato qualcosa prima di cena? Lei arrossisce e dice: no no. Ah ok, allora adesso ti verrà fame. E comincio a passarle, parlando d’altro, grissini ricoperti di gorgonzola, o di robiola, insomma qualcosa a cui non si possa resistere neanche per farmi dispetto. Non vuoi i petti di pollo, non vuoi la minestra di verdura? Non mi importa, neanche io li voglio, quindi adesso mangiamo un po’ di cose che fanno male per sentirci meglio.

