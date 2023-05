I giganti di Gigi Datome: educare i ragazzi (e i genitori) a perdere. Una conversazione

Gianna e Cesare giocano a basket ma al campetto non li vuole nessuno. Il campetto non è la palestra in cui ci si allena con la propria squadra, non c’è il coach, non ci sono schemi, divise, regole: il campetto è il mondo fuori che assale i ragazzini e li fa sentire grandi e inadeguati assieme, tutte le età, canestri occupati, posso giocare?, pochi minuti per dimostrare che cosa sai fare. Per Cesare e Gianna è inaccessibile: tu sei femmina e non giochi, tu sei grosso e non giochi. Poi una mattina all’alba, nel campetto vuoto c’è un gigante con la barba e gli occhi grandi, forte, accogliente e riconoscibile: è Gigi Datome, il capitano della nazionale italiana e dell’Olimpia, autore e protagonista del libro-fumetto Il gigante del campetto (Battello a Vapore, edizione limitata di EXPlus). “Anch’io ho incontrato i giganti, a cominciare da mio padre e mio fratello”, mi dice Datome dopo aver presentato il libro, che ha scritto con Marco Magnone e che è illustrato da Danilo Loizedda: “Ho incontrato però anche dei riferimenti negativi e siccome penso che questa sia una generazione delicata, mi sono messo, con una certa presunzione, tra i portatori di esempi positivi: il cattivo esempio può essere più accattivante e divertente, non è facile riconoscere il tuo gigante”. Datome-gigante è disciplina, impegno, fiducia, squadra, tantissima squadra, che è appartenenza, chimica, stima, contare uno sull’altro. Il gigante fa un esperimento e chiede a Gianna e Cesare: “Voi quando passate la palla?”. Lei risponde titubante: “Appena posso?”; lui: “Quando non ho altra soluzione?”. Il gigante si mette le mani nei capelli e porta i due ragazzi in biblioteca: scegliete un libro che vi rappresenta, uno solo. Gianna torna con quattro libri, Cesare con nessuno. Ora cercatene uno per l’altro, e dopo dieci secondi Gianna dice: “Facile, sarebbe un fantasy pieno di draghi e cavalieri”; Cesare: “Per lei un bel manga”. “In campo è uguale – dice il gigante – nessuno vince o perde da solo, dovete pensare non solo con la vostra testa, ma anche con la testa dei vostri compagni. E dovete fidarvi, passare la palla significa credere in chi la riceve”.

