La magnifica perfidia della donne Disney è sparita. Al suo posto il conflitto con sé stessi

I cattivi più interessanti dei film Disney sono (erano) le donne. Sono passate alla storia della cattiveria perché sono magnifiche e spaventose, complesse e assetate di potere. Sono madri, matrigne, odiatrici di donne, invidiose, spietate e piene di sense of humour. Sono Ursula della “Sirenetta”, Crudelia della “Carica dei 101”, la matrigna di “Cenerentola”, la Regina Cattiva di “Biancaneve”, Madre Gothel di “Rapunzel” (da brividi), Malefica della “Bella Addormentata” e, molto anni Settanta infatti io sono pazza di lei, Madame Medusa di “Bianca e Bernie”, che gestisce un lurido banco dei pegni a New York e sfrutta l’orfana Penny per mettere le mani su un diamante nascosto in una grotta buia e stretta. Naturalmente anche la regina di Cuori di “Alice nel Paese delle Meraviglie” (“Ti avverto, bambina. Se mi fai perdere la pazienza tu perdi la testa. Capito?”). La più manipolatrice è la finta madre naturale di Rapunzel, vecchissima megera che tiene chiusa Rapunzel per usare il potere magico dei suoi capelli e restare giovane e bella, ma essendo molto furba non le dichiara la sua cattiveria e anzi le fa credere che i cattivi vivono tutti fuori dalla torre e lei la sta proteggendo, le fa credere che nessuno potrà mai amarla oltre a lei. E’ difficile ribellarsi alla cattiveria se è una cattiveria travestita da amore materno, e più la cattiveria è sottile più il rapporto con l’antagonista è complesso, più il film d’animazione è memorabile. Ma che cosa succede allora, perché nei film Disney sono spariti i cattivi?

