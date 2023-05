L'irresistibile tentazione di rispondere con: ai miei tempi

Sapevo che sarebbe arrivato quel giorno, quindi mi ero preparata e non vedevo l’ora. Mia figlia si sarebbe lamentata dei suoi tempi e io non le avrei dato nemmeno un secondo per tirare il fiato e finire la frase, perché l’avrei travolta con l’assalto dei miei tempi. Anche se quando mia madre mi diceva che ai suoi tempi non avrebbe mai nemmeno immaginato di rispondere a sua madre come io rispondevo a lei, il mio pensiero più vivo, sincero e immediato era: aspetta che ti mostro la vastità del mio disinteresse assoluto e grandioso per i tuoi tempi preistorici.

