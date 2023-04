Finalmente le città sono invase dalle gite scolastiche. Era ora!

Cara scuola, finalmente ce l’hai fatta: per le strade e sui treni sono riapparsi i ragazzi in gita scolastica. Me ne sono accorta una mattina, ero ferma al semaforo e aspettavo il verde, avevo la faccia tuffata dentro il telefono quindi non mi guardavo intorno (no, non ho intenzione di disintossicarmi) e non riuscivo ad attraversare la strada per troppa folla. Avrei potuto rimanere lì per sempre senza accorgermene, ma ho sentito come un trillo di campanellini e ho alzato gli occhi (no, non può considerarsi una disintossicazione), così li ho visti: decine di ragazzine saltellanti, ridenti, abbracciate, con gli zaini piccoli sulle spalle o le borse a tracolla e i capelli lavati un minuto prima di salire sul pullman o sul treno della gita a Roma, della gita a Torino, della gita a Milano, della gita a Ferrara. Improvvisamente tutte le città sono in festa, con professoresse che urlano: quante volte vi ho detto di attraversare sulle strisce?, e i ragazzi con la voce un po’ roca dicono: scusi prof., e con un balzo sono già dall’altra parte della strada, attenti a camminare a braccia e gambe larghe, come se fra quelle braccia e il corpo ci fossero dei mattoni da non far cadere, per non essere confusi con i pivellini delle scuole medie che ancora camminano diritti.

