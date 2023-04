A tutte le chat: aboliamo il cerchietto con la media dei voti 

Cari genitori delle chat di classe, pensavo di esserne fuori, ma mi sbagliavo. Quando mia figlia ha cambiato scuola, a settembre, nessuno mi ha espulso dalla chat di classe e io non l’ho abbandonata perché mi sembrava antipatico (la scritta “ha abbandonato” è molto brutale e comunque avrebbe avuto senso solo nei primi giorni di settembre. “Annalena Benini ha abbandonato” in dicembre, o in aprile, suonava troppo come ammissione di spionaggio, quindi ho preferito mimetizzarmi: se sto ferma sono come una lucertola immobile nell’erba, basta che non arrivi un gatto e andrà tutto bene. Il gatto non è arrivato, nessuno mi ha puntato il dito contro urlando: cosa ci fai qui, come ti permetti?, e io ho continuato a ubriacarmi di chat che non sono la mia e di professori che non incontrerò mai più. Invece di volare libera e leggera verso altre chat, o verso nessuna chat, ho visualizzato cose di nessuna rilevanza e mi sono perfino indignata per certe riunioni a cui non ho alcun dovere, né diritto, di partecipare. La sindrome dell’arto mancante? Non lo so, so che ho visualizzato messaggi sui provvedimenti disciplinari, sul ricevimento docenti, e ho pensato di fare il regalo di pensionamento alla professoressa di Matematica che non ho mai conosciuto (un bel centrotavola) o di recuperare l’indirizzo email del professor Strambelloni (nome di fantasia) che non si trova più. Nessuno sa di questa mia perversione che non sono in grado di spiegare, e giuro che non ho nessuna mania di controllo, anche se a volte ho la tentazione di intervenire e gridare che il sequestro dei cellulari a diciott’anni è ridicolo (anche perché tutti consegnano il cellulare vecchio, spento, rotto), ma poiché a questo punto dell’anno scolastico festeggio almeno dieci anni di intensa vita da lettrice di chat di classe diverse, sovrapposte, litigiose o idilliache (quelle in cui ci si ringrazia continuamente, provocando un ingorgo di 347 messaggi), devo ammetterlo: non potrò più farne a meno. Continuerò a leggerle per sempre, spero che qualcuno me lo concederà anche quando i miei figli saranno diplomati. Chiederò di inserire il mio numero in qualche chat di sconosciuti, promettendo di non disturbare e di versare una quota per i regali di pensionamento.

