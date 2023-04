Gadda, Bertolucci, Schifano, Aulenti… Il senso favoloso dell'infanzia e del suo ricordo 

Torna finalmente in libreria un libro amatissimo e importante di Dacia Maraini, E tu chi eri? (Rizzoli, 346 pp., 13 euro) E lo fa in un’edizione mitica come quella dei tascabili BUR, cosa assolutamente importante. Perché questo libro, figlio di una serie di interviste – per l’esattezza, ventisei – confezionate da Dacia Maraini per Vogue è un vero e proprio manifesto della cultura del Novecento e al tempo stesso della sua infanzia. Un libro dunque che va letto, compulsato, sottolineato, strappato e portato in viaggio. Uscito per la prima volta in libreria nel 1973 e poi ristampato nel 1998, E tu chi eri? racconta l’infanzia di alcuni tra i più importanti intellettuali e artisti del secolo scorso. Si può solo immaginare quanto sia stata fondamentale la sensibilità di una scrittrice come Dacia Maraini nel porre domande di questo tipo a figure come Carlo Emilio Gadda o come il premio Nobel Eugenio Montale. Eppure il libro vive di una leggerezza che sembra proprio venire dalla fantasticheria che accompagna l’infanzia e il suo ricordo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE