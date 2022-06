Carlo Emilio Gadda e i tutti i suoi devoti

Nel 1950, a Firenze, Leone Piccioni vide Gadda per la prima volta e restò folgorato. Stava accompagnando il suo maestro, il critico Giuseppe De Robertis, che spesso passeggiava verso le Cascine in compagnia di qualche allievo, quando sul Lungarno apparve l’Ingegnere ossequioso e complimentoso, tutto inchini e riverenze “anche per l’incontro di noi ragazzi sconosciuti”. Annoterà Piccioni fissando l’attimo e la scintilla che si accese, legandolo allo scrittore geniale e all’uomo scombinato che convivevano burrascosamente nella stessa persona. Presto, e anche grazie alle attenzioni di quel giovane letterato, Gadda, che allora aveva già cinquantasette anni, sarebbe sceso a Roma e avrebbe finalmente (per lui, spaventosamente) conosciuto la popolarità che meritava.

