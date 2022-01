L'appello di Maraini, la risposta di Boldrini, il terrore di Santanchè. Scenari per il Colle

Maraini rilancia. L’appello lanciato da Dacia Maraini e firmato da Liliana Cavani, Fiorella Mannoia, Edith Bruck, Luciana Littizzetto, Sabina Guzzanti, Andrèe Ruth Shammah, eccetera eccetera, affinché si individui una donna con meriti e titoli per il Quirinale, ha avuto echi fino in Sud America. Fatto confermato dalla stessa Maraini, che chiarisce: “Ho ricevuto tantissime telefonate e mail di persone comuni che vorrebbero firmare anche loro l’appello per una donna presidente della Repubblica, mi hanno appena chiamato anche tre giornali spagnoli e uno austriaco che volevano saperne di più. Qualcuno mi dice: perché non avete fatto i nomi? Ma il nostro appello non era per fare propaganda elettorale, bensì per affermare un principio: che le donne abbiano rappresentanza. Dopodiché, non è un segreto, a me piacerebbe che si individuasse una donna di sinistra, ma che rispetti la destra, e che una volta salita al Colle sia super partes”.

